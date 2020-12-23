Десять человек пострадали в результате взрыва в бизнес-центре Балтимора. Об сообщила городская пожарная служба.
Девять из них находятся в критическом состоянии, один - в тяжелом. По информации источника, после взрыва частично обрушилась крыша здания. Причина инцидента пока неизвестна.
Здание может принадлежать компании Baltimore Gas & Electric. Ее вывеска расположена на фасаде.
Ранее в сети опубликовали видео с места взрыва в Кабуле
Видео: YouTube / NewsNOW from FOX
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