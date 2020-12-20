Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле

В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек.

В Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Взрыв прогремел в одном из районов афганской столицы Кабула, на площади Спин Калай. Телеканал сообщает, что целью взрыва стал автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Политик выжил, но несколько человек получили ранения. Телеканал 1TV News отмечает, что помимо девяти погибших ещё пострадали шесть человек.

На данный момент ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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Видео: Youtube/Peiramoon