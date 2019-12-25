Представители ВОЗ находятся в тесном контакте с британскими властями. Они намерены информировать общественность о его характеристиках по мере появления данных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила заявление властей Британии о новом штамме COVID-19. Об этом организация написала в Twitter.

Лондон будет предоставлять необходимую информацию об анализах и текущих исследованиях нового штамма. Известно, что новая мутация COVID-19 быстро передается и наиболее опасна.

Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях. - представители ВОЗ

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что в стране обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. В некоторых регионах выросли темпы распространения заболевания. Он подчеркнул, что в Соединенном Королевстве выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения новым возбудителем.

Ранее мы сообщили, что Белый дом отказался от заявления о причастности России к кибератаке.

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