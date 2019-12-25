В материале сказано, что администрация готовила заявление, в котором утверждалось, что Россия сыграла ключевую роль в масштабных кибератаках на государственные учреждения.

Белый дом отказался от заявления о причастности России к кибератаке. Об этом сообщает агентство The Associated Press (АР) со ссылкой на источники.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию. Сообщается, что представители администрации передумали в последний момент. С чем это было связано неизвестно. В Кремле опровергли информацию о причастности России к масштабным кибератакам на американские учреждения.

В воскресенье, 13 декабря, газета The Washington Post писала, что за атаками стоит хакерская группа АРТ29, работающая на российскую Службу внешней разведки. Затем аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктуры и кибербезопасности зафиксировали масштабную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Ранее мы сообщили, что глава ЦБ выступила против административных мер сдерживания инфляции.

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