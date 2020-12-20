Глава ЦБ выступила против административных мер сдерживания инфляции

Представители ЦБ считают, что это крайняя мера.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции. Об этом она заявила в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, мера допустима в том случае, если нет рыночных механизмов. Она уточнила, что меры правительства в этой сфере не должны длится долго. В противном случае может произойти рост дисбаланса спроса и предложения. Меры правительства могут привести к снижению инфляции на 0,1 п.п.

Очень хотелось, чтобы область применения данных мер была минимальной. Что такое цены? Это главнейший экономический индикатор, который дает сигнал производителям, где спрос, куда надо вкладываться, где надо расширять производство. Если этот индикатор не работает, то не работает весь экономический механизм. - Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

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