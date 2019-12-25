В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19

В сводках внесли новую строчку, где теперь фиксируются не только подтвержденные случаи инфицирования, но и «вероятные».

В США внесли изменения в система подсчета новых случаев COVID-19. Речь идет о штате Техас. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

За последние сутки в категорию "вероятных" пациентов попали более 171 тыс. человек. Общее количество зараженных составило 181 758 граждан. В заявлении уточняется, что "без новых сообщений из Техаса ежедневное количество новых случаев заболевания в США составило бы 231 854".

В пятницу в штатах зафиксировано 403 359 случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем днем ранее. Подсчет продолжается. Университет Джонса Хопкинса уточняет, что с начала пандемии в США заболели свыше 17,4 млн человек.

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