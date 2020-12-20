Представители ГСЧС подчеркнули, что не зря напоминали о «елочных» правила пожарной безопасности.

В Киеве на церемонии открытия главной елки загорелась гирлянда. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Инцидент произошел 19 декабря в Киеве. Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади зажглись пиротехнические огни. В результате, произошло возгорание гирлянды на елке. Силы ГСЧС оперативно справились с огнем. Пострадавших нет.

Церемония открытия главной елки страны транслировалась в прямом эфире. Возгорание зафиксировано сразу после того, как при участии мэра столицы Виталия Кличко на елке в присутствии нескольких сотен человек были зажжены огни. Затем начался салют, что и привело к возгоранию гирлянды.

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Видео: Youtube/112 Украина