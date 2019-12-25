Европа и США по-прежнему не предоставляют вакцину на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обосновать отказ от российской вакцины. Об этом он заявил в интервью изданию New York Times.

В связи с тем, что Вашингтон и Европа по-прежнему не предоставили Киеву вакцину, журналисты New York Times поинтересовались у Владимира Зеленского, почему украинская сторона отказывается от российского лекарства.

Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России. - Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский уточнил, что украинские власти готовятся к "информационной войне" по этой причине. Украина хотела получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию. Для этого Украина должна быть обеспечена качественной лицензионной вакциной. Зеленский подчеркнул, что Украина изучает данные о производителях вакцины и о том, в каких странах могут быть излишни вакцины.

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