Генерал ВСУ: "хорватский сценарий" в Донбассе невозможен

По словам военного, "за Сербией и Югославией не было России, которая находилась к ней впритык".

Генерал ВСУ Украины Виктор Назаров объяснил почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий". Об этом он заявил в эфире 4 канала.

Назаров уточнил, что изначально предлагался сценарий, который применяла Хорватия против Сербии во время войны. При этом, за спиной Хорватии было НАТО – мощные вооруженные силы. По мнению генерала ВСУ, попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной. Это связано с высокими потерями.

Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу. - Виктор Назаров, генерал ВСУ

Ранее мы сообщили, что Bloomberg сообщил о 200 жертвах атаки "хакеров из России".

Видео: Youtube/4 канал