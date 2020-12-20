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Генерал ВСУ: "хорватский сценарий" в Донбассе невозможен

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По словам военного, "за Сербией и Югославией не было России, которая находилась к ней впритык".

Генерал ВСУ Украины Виктор Назаров объяснил почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий". Об этом он заявил в эфире 4 канала.

Назаров уточнил, что изначально предлагался сценарий, который применяла Хорватия против Сербии во время войны. При этом, за спиной Хорватии было НАТО – мощные вооруженные силы. По мнению генерала ВСУ, попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной. Это связано с высокими потерями.

Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу.

- Виктор Назаров, генерал ВСУ

Ранее мы сообщили, что Bloomberg сообщил о 200 жертвах атаки "хакеров из России".

Видео: Youtube/4 канал

Теги: виктор назаров, генерал всу, донбасс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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