Bloomberg сообщил о 200 жертвах атаки "хакеров из России"

Компания Recorded Future и три источника, знакомых с деталями инцидента, утверждают, что жертвы были взломаны с помощью обновления в ПО SolarWinds.

Агентство Bloomberg сообщает о 200 жертвах атаки "хакеров из России". Среди них есть государственные учреждения и компании.

Представители компании, специализирующейся на кибербезопасности, обвиняют Россию в попытках получить учетные данные пользователей. Какие именно организации пострадали, не сообщается. Агентство уверено, что число ставших жертвой кибератаки организации будет расти по мере продвижения расследования.

Накануне ряд СМИ заявили, что хакеры получили доступ к данным правительственных учреждений. Это стало возможно с помощью программного обеспечения компании SolarWinds. Пострадали министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. На кибератаки пожаловались в Минэнерго США и Национальном управлении по ядерной безопасности.

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