Глава британского правительства уточнил, что пока нет данных, что новая мутация COVID-19 вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Премьер-министр Борис Джонсон оценил опасность новой мутации COVID-19, выявленной в Британии. Политик уверен, что она на 70% опаснее, чем первоначальный штамм. Об этом премьер-министр Борис Джонсон заявил на пресс-конференции.

На этой неделе глава Минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок рассказал, что врачи обнаружили новый вариант коронавируса. По мнению медиков, он распространятся быстрее, чем предыдущий. Главный врач Англии профессор Крис Уитти поддержал эту гипотезу. Он потребовал от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

Премьер-министр ввел в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новые ограничения. По сути, как отметил глава правительства, это локдаун. После Англии об ужесточении мер заявили в Шотландии и Уэльсе.

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Видео: Youtube/The Sun