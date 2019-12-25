Авиабаза Эйлсон пополнится 54 истребителями пятого поколения.

США нарастили группировку F-35 у границ России. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на заявление официального представителя авиабазы Эйлсон на Аляске. Кейли Дюбуа объяснила журналистам, что Военно-воздушные силы страны увеличили число размещенных на базе истребителей до 20 единиц. Речь идет о боевых самолетах пятого поколения F-35A Lightning II. Последние поставки на текущий год совершены несколько дней назад. Также новая группа самолетов ожидается к апрелю 2021 года. Все прибывшие самолеты будут разделены на две эскадрильи по 27 Lightning II в каждой.

Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя Кейли Дюбуа, представитель авиабазы Эйлсон

Напомним, что американская авиабаза Эйлсон расположена на расстоянии в тысячу километров от границы с Россией. Новая группировка дополнит уже имеющиеся на Аляске 40 самолетов F-22A Raptor. Местом дислокации последних является центр в Эльмендорф-Ричардсоне.

ВВС США показали сброс с F-35 "достающей до Москвы" ядерной бомбы.

Фото: Pixabay.com