Испытания состоялись на полигоне Тонопа в Неваде.

ВВС США показали сброс с F-35 "достающей до Москвы" ядерной бомбы. Ролик, созданный при участии Национальных лабораторий Сандия и Лос-Аламосской, демонстрирует возможности самолета пятого поколения F-35 Lightning II. На кадрах видно, как из внутреннего отсека истребителя сбрасывается испытательный макет термоядерной (водородной) бомбы B61-12. Внимание на сюжет обратились журналисты The Drive.

Известно, что американские тесты проводились на полигоне Тонопа в штате Невада в августе 2020 года. Проверялась система, отвечающая за взаимодействие самолета и бомбы на этапе отсоединения боеприпаса. Истребитель летел на сверхзвуковой скорости.

Напомним, что в октябре 2018 года бывший руководитель Главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин говорил о том, что подобное оружие может достигать объектов центрального промышленного района РФ, включая столицу.

В США назвали главное оружие НАТО против России.

Видео: YT / The War Zone