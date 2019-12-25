The Times: в Швеции обсуждают создание собственной ядерной бомбы

Британские журналисты указали на то, что власти из Стокгольма сейчас переосмысливают вопросы безопасности.

Дискуссии о возобновлении военной ядерной программы ведутся на территории Швеции, хотя местные эксперты и признают сложности на этом пути. Такой комментарий сделали иностранные журналисты из британской газеты The Times. Авторы публикации уведомили аудиторию, что еще в марте текущего года политический лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон говорил о текущей ситуации с безопасностью. По его мнению, настало время вернуться к наработкам в ядерной программе, которую Стокгольм секретно развивал после завершения Второй мировой войны. Спустя несколько недель исследователь из государственного Национального института оборонных исследований Швеции (FOA) Роберт Дальшё заявил прессе, что для властей пришло время задуматься над формированием независимого ядерного оружия с компонентами из Швеции.

Британское СМИ уточнило, что подобную позицию разделяет депутат Европейского парламента Алис Тодореску Мёве. Законодатель представляет входящую в региональное правительство партию "Христианские демократы". По мнению политика, Швеция должна играть роль в разработке совместной европейской ядерной стратегии. Однако журналистам неизвестно, обладает ли Швеция технологическими или промышленными мощностями для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны какоц-либо державы, уже имеющей атомное оружие. газета указала, что шесть лет назад у Швеции было шесть атомных электростанций, которые обеспечивали потребности государства практически на треть. Однако последняя из них создавалась 40 лет назад.

Это был бы очень большой промышленный проект. Многое предстоит разработать, прежде всего всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, а это потребовало бы крупных инвестиций. Я думаю, что будет почти невозможно выделить такие ресурсы Мартин Голиаф, эксперт FOA для The Times

Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок на пресс-конференции.

Фото: pxhere.com