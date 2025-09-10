Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок на пресс-конференции

У Элизабет Ланн упал сахар в крови на публичном мероприятии.

Новый министр по здравоохранению Швеции Элизабет Ланн, которую назначили на должность накануне, потеряла сознание во время пресс-конференциис журналистами. Соответствующее заявление сделал местный телеканал SVT. В материале указано, что брифинг был посвящен кадровым перестановкам в национальном правительстве. На кадрах заметно, что женщина стоит за трибуной вместе с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, министром энергетики и предпринимательства Эббой Буш и министром социальных дел Якобом Форсмедом. Однако затем Элизабет Ланн упала прямо на свою трибуну, из-за чего ударилась головой. После потери сознания пострадавшую спешно вывели из зала со СМИ. Спустя пару минут министр вернулась и объяснила аудитории, что у нее резко упал уровень сахара в крови. В результате мероприятие ее участием пришлось переносить по времени.

Напомним, что Элизабет Ланн является муниципальным советником в Гётеборге и членом партии "Христианская демократия". Шведка получила пост министра здравоохранения. Назначение произошло после того, как ее предшественник из профильного ведомства Ако Анкарберг Юханссон неожиданно ушел в отставку накануне.

В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet, SVT