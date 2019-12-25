В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников

Разработкой занималась компания Saab.

Шведский производитель вооружений Saab представил широкой аудитории свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление специалисты опубликовали в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте. Разработчики объяснили, что новинка работает по принципу "выстрелил и забыл". Речь идет о том, что боеголовка самостоятельно летит к цели после выстрела из боевой техники. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она будет оснащена головкой самонаведения, способной поразить и ликвидировать БПЛА или рои дронов при помощи воздушного взрыва.

Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя. пресс-релиз компании

Saab планирует начать первые поставки таких ракет покупателям в 2026 году. Шведская ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI), который пройдет в Лондоне в сентябре 2025 года.

Фото: www.saab.com