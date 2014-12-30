Крупная нефтегазовая компания арендовала 750 кв.м в "Доме Швеции" Петербурга

В центре Петербурга нефтегазовики разместят штаб-квартиру.

В Санкт-Петербурге ведущая нефтегазовая компания арендовала более 750 кв.м в бизнес-центре "Дом Швеции" на Малой Конюшенной улице, сообщает "Деловой квартал".

В историческом центре Санкт-Петербурга подписан договор аренды офисных помещений между одной из крупных нефтегазовых компаний и бизнес-центром "Дом Швеции". Площадь арендуемых помещений превысила 750 кв.м.

По данным брокерской компании Maris, которая сопровождала сделку, при выборе локации решающими стали престиж района, транспортная доступность и развитая городская инфраструктура. "Дом Швеции" относится к классу А, расположен в пешеходной зоне вблизи Невского проспекта и оснащен современными инженерными системами, охраной и сервисами для арендаторов.

В непосредственной близости находятся кафе, рестораны, банки и деловые центры. Представители Maris отметили, что рассматривалось несколько вариантов размещения, однако именно это здание соответствовало корпоративным требованиям по статусу и качеству помещений.

