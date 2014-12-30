Крупная нефтегазовая компания арендовала 750 кв.м в "Доме Швеции" Петербурга

В Санкт-Петербурге ведущая нефтегазовая компания арендовала более 750 кв.м в бизнес-центре "Дом Швеции" на Малой Конюшенной улице, сообщает "Деловой квартал".
В историческом центре Санкт-Петербурга подписан договор аренды офисных помещений между одной из крупных нефтегазовых компаний и бизнес-центром "Дом Швеции". Площадь арендуемых помещений превысила 750 кв.м.
По данным брокерской компании Maris, которая сопровождала сделку, при выборе локации решающими стали престиж района, транспортная доступность и развитая городская инфраструктура. "Дом Швеции" относится к классу А, расположен в пешеходной зоне вблизи Невского проспекта и оснащен современными инженерными системами, охраной и сервисами для арендаторов.
В непосредственной близости находятся кафе, рестораны, банки и деловые центры. Представители Maris отметили, что рассматривалось несколько вариантов размещения, однако именно это здание соответствовало корпоративным требованиям по статусу и качеству помещений.
Ранее суд окончательно запретил строительство плавучего квартала в Галерной гавани.
Фото: freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все