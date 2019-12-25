США одобрили продажу Израилю истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом рассказали журналисты издания Air Recognition. В СМИ уточнили, что постановление принято после решения о реализации Вашингтоном самолетов F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам.
США теперь дали "зеленый свет" на продажу Израилю F-22 Raptor. Это является беспрецедентным решением, поскольку этот передовой истребитель никогда не продавался за границу
публикация Air Recognition
Известно, что Иерусалим получит от американцев около 50 единиц боевых F-22. Стоимость контракта примерно оценивается в 10,4 млрд долларов. Ранее Breaking Defense говорило о том, что США соответствующе расплатятся с Израилем за продажу ОАЭ F-35 Lightning II.
Фото: Pixabay.com
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