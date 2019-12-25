СМИ: США критически расплатятся перед Израилем за продажу F-35 арабам

Breaking Defense прокомментировало соглашение между Израилем и США.

СМИ сообщили о том, что США расплатятся перед Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам. Статью об этом опубликовал журнал Breaking Defense. В публикации уточняется, что ОАЭ получило прямой доступ к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).

В материале отмечается, что израильско-американское соглашение даст Иерусалиму критические оборонные платформы в короткие сроки. Для этого будут задействованы производственные слоты, запланированные для Вооруженных сил Вашингтона.

Израиль должен заменить некоторые из своих платформ, особенно тяжелые вертолеты публикация Breaking Defense

В Израиле рассказали журналистам, что соглашение с США гарантирует превосходство страны в регионе на десятилетия вперед, а также поможет сохранить национальную безопасность.

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