СМИ: США критически расплатятся перед Израилем за продажу F-35 арабам

СМИ сообщили о том, что США расплатятся перед Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам. Статью об этом опубликовал журнал Breaking Defense. В публикации уточняется, что ОАЭ получило прямой доступ к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).
В материале отмечается, что израильско-американское соглашение даст Иерусалиму критические оборонные платформы в короткие сроки. Для этого будут задействованы производственные слоты, запланированные для Вооруженных сил Вашингтона.
Израиль должен заменить некоторые из своих платформ, особенно тяжелые вертолеты
публикация Breaking Defense
В Израиле рассказали журналистам, что соглашение с США гарантирует превосходство страны в регионе на десятилетия вперед, а также поможет сохранить национальную безопасность.
В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72.
Фото: Pixabay.com
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