Тесты прошли на полигоне Юма.

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72. Об этом сообщили журналисты издания Breaking Defense. Они рассказали, что армия Вашингтона в рамках тестов по проекту Convergence на полигоне Юма нанесла удар по цели потенциального противника - "российскому танку".

Удар наносился "парой невзрачных роботов", которые напомнили авторам публикации милитаризованные тележки для гольфа, а не "терминаторов". Данные роботы имеют летательные беспилотные устройства, которые используют алгоритмы автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR). С их помощью военные установили местонахождение Т-72.

В материале упоминается, что разница между американским M1 Abrams и российским Т-72 заключается в специальных алгоритмах, в создание которых "частный сектор вложился не так много".

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