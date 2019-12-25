"Цель американского противника" ликвидирована на полигоне Юма.

США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях. Об этом заявили журналисты из издания Defense News. В СМИ уточнили, что американская армия отрабатывала приемы ведения будущей войны с РФ и Китаем. Тестирование боевых машин и действия солдат проверялись на полигоне Юма в штате Аризона. Одной из тренировочной целей стал аналог российского ЗРК.

Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай публикация Defense News

Авторы материала отметили, что в рамках учений были продемонстрированы беспилотники, суперпушки, а также возможности космических спутников и наземных роботов. Спутникам удалось определить местоположение целей предполагаемого противника. После этого данные направились на станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Она направила сведения непосредственно на полигон Юма. Там была установлена пушка, созданная в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). В результате цель была уничтожена при помощи вертолета-разведчика и ракеты Hellfire с дрона Grey Eagle.

США рекомендовали отвоевать Арктику у России.

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