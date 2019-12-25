Раскрыто условие Израиля по продаже F-35 в ОАЭ

В Defense News прокомментировали заявление Пентагона на встрече с чиновниками Израиля.

Раскрыто условие Израиля по продаже истребителей F-35 Lightning II американского производства в ОАЭ. Об этом сообщили журналисты Defense News со ссылкой на заявление главы Пентагона Марка Эспера. Чиновник отметил, что ожидает сохранение качественного военного превосходства Иерусалима на Ближнем Востоке, которое будет регулироваться механизмом Qualitative Military Edge. Журналисты отметили, что Вашингтон может реализовать Абу-Даби самолеты пятого поколения только при соблюдении условия еврейского государства.

Израильское издание Calcalist на прошлой неделе сообщило, что существует большая вероятность того, что крылья для парка F-35 Lightning II в ОАЭ могут быть произведены компанией Israel Aerospace Industries публикация Defense News

Напомним, что Qualitative Military Edge говорит о том, что Израиль нуждается в дополнительном преимуществе от американского партнера для того, чтобы выжить. Это значит, что некоторые виды высокотехнологичного оружия не разрешаются к продаже другим странам Ближнего Востока. В первую очередь это касается Саудовской Аравии и ОАЭ.

Глава Пентагона пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке.