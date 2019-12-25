В Defense News рассказали о российской угрозе в регионе.

США рекомендовали отвоевать Арктику у России. Об этом в публикации для издания Defense News заявили представители Центра военной и политической власти Брэдли Боуман и Скотт Адамсон. Эксперты считают, что установленный на Дальнем Востоке береговой ракетный комплекс "Бастион" позволяет Москве контролировать доступ в регион через Берингов пролив.

Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути материал Defense News

Журналисты напомнили о военных учениях России с применением подобного оружия. Они прошли в 2019 году. Адамсон и Боуман заявили, что Москва значительно вкладывает средства в укрепление собственных сил в Арктике. РФ создано собственное объединенное стратегическое командование, ориентированное на регион. В целях обеспечения безопасности военные отремонтировали 50 местных объектов инфраструктуры, включая аэродромы, спасательные станции, радары. Они также открыли 16 глубоководных портов.

Глава штаба ВВС США призвал готовиться к войне.