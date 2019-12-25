США предлагают Польше оснастить ее F-35 дронами сопровождения

В Defense News рассказали о желании Lockheed Martin поставить Варшаве БПЛА.

США предлагают Польше оснастить истребители F-35 дронами сопровождения большой дальности. По данным издания Defense News, с соответствующим заявлением к Военно-воздушным силам Варшавы обратились представители компании Lockheed Martin.

Джек О"Бэнион, вице-президент Skunk Works, которое является подразделением Lockheed Martin, рассказал, что понимает схожесть требований Польши и США к беспилотникам. Он сообщил, что американская корпорация заинтересована в сотрудничестве с развитии партнерских отношений с местными производителями оборонной продукции и технологий.

Напомним, что Польша хочет купить у США 32 боевых самолета F-35A. Сейчас ВВС страны уже имеет 48 американских истребителей F-16C/D. Поставки новых бортов должны состояться в 2024 году. Стоимость контракта достигла 4,6 млрд долларов.

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