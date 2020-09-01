Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на создание группировки спутников

Оборонные космические аппараты для США также создаст York Space Systems.

Американская оборонная компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на создание группировки космических спутников. Работы будут вестись на территории США, а также на производствах в Германии, Канады и Испании.

Стоимость контракта составляет 187,5 млн долларов. Подрядчик должен изготовить аппараты для размещения на низкой околоземной орбите. Об этом рассказали представители Минобороны страны. Они отметили, что первые десять устройств нового поколения будут запущены в космос уже в 2022 году.

Созданием космических спутников, которые будут способны поддерживать постоянную связь друг с другом, займется также компания York Space Systems. Пентагон заключил с ней контакт на 94 млн долларов.

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Видео: YouTube / Lockheed Martin