Сумма контракта Пентагона с Lockheed Martin составила 863 миллиона долларов.

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции. Об этом сообщил Пентагон. Боевые самолеты не будут переданы заказчику из-за того, что военные отказались от сотрудничества с ним после приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Восемь самолетов F-35A Lightning II выкупят в рамках контракта у производителя Lockheed Martin. Стоимость соглашения составила 863-млн долларов. В договор также входят шесть машин для ВВС США.

Напомним, что Турция исключена из программы по поставкам американских истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что для Турции недопустимо иметь на вооружении и С-400, и F-35. Вашингтон также рассматривает возможность введения санкций против Анкары из-за сложившейся ситуации.

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