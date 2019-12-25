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ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Сегодня, 13:19
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lesjasap

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

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Сумма контракта Пентагона с Lockheed Martin составила 863 миллиона долларов.

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции. Об этом сообщил Пентагон. Боевые самолеты не будут переданы заказчику из-за того, что военные отказались от сотрудничества с ним после приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Восемь самолетов F-35A Lightning II выкупят в рамках контракта у производителя Lockheed Martin. Стоимость соглашения составила 863-млн долларов. В договор также входят шесть машин для ВВС США. 

Напомним, что Турция исключена из программы по поставкам американских истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что для Турции недопустимо иметь на вооружении и С-400, и F-35. Вашингтон также рассматривает возможность введения санкций против Анкары из-за сложившейся ситуации.

В Индии рассказали об открытой Россией технологии обнаружения F-35.

Теги: f-35a, lightning ii, lockheed martin, ввс сша, истребители, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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