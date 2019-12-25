В Индии рассказали об открытой Россией технологии обнаружения F-35

Эксперты из РФ используют для нахождения самолетов противника их "радарные тени".

В Индии рассказали об открытой Россией технологии обнаружения истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Авторы публикации на портале Defenseworld.net заявили, что Радиотехнический институт имени академика Минца в РФ нашел технологию обнаружения малозаметных воздушных целей благодаря нахождению их "радарных теней".

Небо сканируется, чтобы найти область, в которой не могут быть найдены радиолокационные сигналы. Это означает, что истребитель либо отразил их, либо его покрытие поглотило их текст материала на Defenseworld.net

Авторы отметили, что определение местоположения самолета и скорости стелс-истребителей происходит при помощи обнаружения их "радарных теней". Малозаметность истребителя предполагает наличие у борта особой геометрии, которая может отражать радиосигнал от радара противника или использование самолетом радиопоглощающего покрытия.

Индия намерена хранить нефтяные запасы в США.