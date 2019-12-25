В Индии из-за наводнений погибло около 100 человек

Из-за обильных и продолжительных ливней больше всех пострадал северо-восточный штат Ассам.

В Индии из-за наводнений погибло, по меньшей мере, 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Pioneer.

В Индии продолжает бушевать непогода с продолжительными обильными ливнями, от которых пострадал больше всех северо-восточный штат страны Ассам. Там из берегов вышла Брахмапутра.

Водой полностью снесло более 3 000 деревень. В регионе сообщается на сегодня о 85 погибших. Уровень воды в Брахмапутре продолжает увеличиваться. Власти создали лагери для эвакуированных из зоны бедствия. Кроме того, борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия коронавируса.

Также серьезно страдает от ливней восточный штат Бихар. В Нью-Дели погибло в воскресенье 4 человека.

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Фото и видео: Disaster Compilations