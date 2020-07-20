На Урале на площади 5,5 га горит заповедник "Денежкин Камень"

Пожар начался накануне в воскресенье и из-за ветреной погоды быстро увеличился по площади. Кроме того, людям приходится ходить за водой за 3 километра.

На Урале горит заповедник "Денежкин камень".

Официальное сообщество ВКонтакте заповедника "Денежкин камень" сообщает о лесном пожаре на площади 5,5 га. Местность горная и труднодоступная. Директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина сообщила, что людям приходится ходить за водой для тушения пожара за 3 километра. Вертолет МИ-8, который сбросил воду на лесной пожар, немного улучшил ситуацию.

МИ-8 произвел три сброса воды, что значительно облегчило ситуацию. К сожалению, после 12-13 часов дня работы по тушению приходится сворачивать, так как все кромки раздуваются ветром, что крайне опасно для людей. Кроме того, после хождения за 3 км за водой у них просто не остаётся сил.

Анна Квашнина, директор заповедника "Денежкин Камень"

Сухая погода и сильный ветер мешают людям бороться с огнем.

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Фото и видео: ВК, Природный заповедник "Денежкин Камень"