По словам губернатора Гавайев, погибшие пытались убежать от огня, а не скрыться внутри зданий.

Число жертв из-за природных пожаров на Гавайях выросло до 89 человек. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, погибшие пытались убежать от огня, а не скрыться внутри зданий. Он подчеркнул, что показатель увеличится. В результате стихийного бедствий эвакуировали сотни местных жителей. Кроме того, в некоторых частях острова Мауи перекрыли дороги.

Ранее мы сообщали, что на Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека.

Видео: YouTube / Sky News Australia