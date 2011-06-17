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Число жертв из-за природных пожаров на Гавайях выросло до 89 человек

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По словам губернатора Гавайев, погибшие пытались убежать от огня, а не скрыться внутри зданий.

Число жертв из-за природных пожаров на Гавайях выросло до 89 человек. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, погибшие пытались убежать от огня, а не скрыться внутри зданий. Он подчеркнул, что показатель увеличится. В результате стихийного бедствий эвакуировали сотни местных жителей. Кроме того, в некоторых частях острова Мауи перекрыли дороги.

Ранее мы сообщали, что на Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека.

Видео: YouTube / Sky News Australia

Теги: гавайи, жертвы, природные пожары
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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