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На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека

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Губернатор Гавайев отметил, что окончательное число жертв может быть больше нынешней цифры.

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека. Об этом сообщили в пресс-службе округа Мауи.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды. По последним данным, еще 17 человек погибли в результате пожара в районе города Лайхана. Губернатор Гавайев Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может быть больше нынешней цифры.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся автобус с водителем внутри.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гавайи, жертвы, пожары
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Пожар,

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