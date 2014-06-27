Губернатор Гавайев отметил, что окончательное число жертв может быть больше нынешней цифры.

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека. Об этом сообщили в пресс-службе округа Мауи.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды. По последним данным, еще 17 человек погибли в результате пожара в районе города Лайхана. Губернатор Гавайев Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может быть больше нынешней цифры.

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Видео: Telegram / РИА Новости