Водитель автобуса получил ожоги.

В Екатеринбурге загорелся автобус с водителем внутри. Об этом сообщил Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург".

Инцидент произошел утром 11 августа на 11-м километре Серовского тракта. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Водитель автобуса получил ожоги. Его госпитализировали в медучреждение. В локализации огня участвовали семь человек и две единицы техники. Автобус стоял на открытой площадке.

Ранее мы сообщали, что в Одинцово локализовали пожар на складе.

Видео: Telegram / Инцидент Екатеринбург