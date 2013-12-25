  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
125
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Екатеринбурге загорелся автобус с водителем внутри

0 0

Водитель автобуса получил ожоги.

В Екатеринбурге загорелся автобус с водителем внутри. Об этом сообщил Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург".

Инцидент произошел утром 11 августа на 11-м километре Серовского тракта. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Водитель автобуса получил ожоги. Его госпитализировали в медучреждение. В локализации огня участвовали семь человек и две единицы техники. Автобус стоял на открытой площадке.

Ранее мы сообщали, что в Одинцово локализовали пожар на складе.

Видео: Telegram / Инцидент Екатеринбург

Теги: автобус, екатеринбург, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии