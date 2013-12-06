МЧС: в Одинцово локализовали пожар на складе

В Одинцово локализовали пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Инцидент произошел вечером 10 августа. По предварительной информации, возгорание охватило всю площадь склада. Данные о пострадавших не поступали. Площадь огня составила 2 000 кв. м.
Также в ведомстве сообщили, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что в Астрахани два человека погибли при взрыве газа в жилом доме.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все