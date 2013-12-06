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МЧС: в Одинцово локализовали пожар на складе

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Площадь огня составила 2 000 кв. м.

В Одинцово локализовали пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 августа. По предварительной информации, возгорание охватило всю площадь склада. Данные о пострадавших не поступали. Площадь огня составила 2 000 кв. м.

Также в ведомстве сообщили, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани два человека погибли при взрыве газа в жилом доме.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: мчс россии, одинцово, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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