В Астрахани два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Погибли двое человек, пострадали - еще четыре.

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на территории города Астрахань. Соответствующее заявление журналистам сделали представители ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в трагедии погибли как минимум два человека, а еще четверо считаются пострадавшими. После взрыва в помещении начался пожар. В одной из квартир, расположенной на четвертом этаже, выбиты оконные рамы.

Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь. источник в экстренных службах

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что около 12:48 часов дня по местному времени (в 11:48 утра по Москве 8 августа) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме под номером 38, находящемуся по улице Адмирала Нахимова в Советском районе. Общая площадь распространения пламени составила порядка 90 квадратных метров. Возгорание произошло в жилом пятиэтажном здании. На месте инцидента работают 19 человек личного состава ведомства и семь единиц техники от ГУ МЧС, а также задействованы четверо сотрудников и одна единица техники от ГКУ "Волгоспаса".

В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром.

Фото и видео: ГУ МЧС России