В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром

В экстренном ведомстве уточнили данные по возгоранию в регионе.

Здание по производству акриловых ванн, а также складское помещение и готовая продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление журналистам сделали представители регионального управления экстренного ведомства. Специалисты уточнили, что ликвидация пламени происходит в Ковровском районе. Ранее было известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров. В настоящее время мероприятия осложняются сильными порывами ветра, а также высокой загрузкой зданий горючими ресурсами. В текущий момент к ликвидации последствий привлечены силы 79 человек личного состава и 30 единиц техники.

Происходит загорание в производственном и складском зданиях, а также продукции на открытой площадке. Площадь пожара, по уточненным данным, составляет 4,1 тысячи квадратных метров. источник в ГУ МЧС по региону

В Приморье из-за паводка ввели режим ЧС.

Фото и видео: ГУ МЧС России