В Приморье из-за паводка ввели режим ЧС

Сотрудники ГУ МЧС помогают жителям в регионе.

Власти Красноармейского муниципального округа Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории из-за продолжающегося дождевого паводка. Об этом сообщили журналистам региональные представители Министерства по делам ГО и ЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что в настоящее время вода отрезала от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов. В текущий момент спасателями организованы лодочные переправы.

Режим ЧС введен в Красноармейском муниципальном округе. В зоне подтопления 1 частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что в Приморье продолжается период дождей. Согласно сведениям от 10-11 августа, местные синоптики объявили штормовое предупреждение из-за влияния тайфуна "Ханун". Это стихийное бедствие может принести в регион до 110% месячной нормы осадков и вызвать наводнения. Специалисты из ГУ МЧС помогают гражданам доставлять питьевую воду и продукты питания, а также мониторит ситуацию с паводковой и гидрологической обстановкой. За минувшие сутки от воды освободились 30 приусадебных участков. Однако все еще сохраняются переливы на 20 участках трасс. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС России рекомендует гражданам покинуть места отдыха.

МЧС усилило контроль за безопасностью детей на пляжах.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России