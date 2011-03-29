МЧС усилило контроль за безопасностью детей на пляжах

Сотрудники ведомства ежедневно выявляют несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых.

МЧС России усилило контроль за безопасностью детей на пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Сотрудники ведомства ежедневно выявляют несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых. По словам главы МЧС Александра Куренкова, с начала лета нынешнего года специалисты провели почти сто тысяч рейдов по пляжам и иным местам отдыха у воды. В результате было выявлено более 6,7 тысяч детей, которые отдыхали у воды без присмотра взрослых.

Ранее в МЧС сообщили, что в Якутии действует 98 природных пожаров.

Видео: МЧС России