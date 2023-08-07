МЧС: в Якутии действует 98 природных пожаров

Общая площадь пройденная огнем составила 125,6 тысячи гектар.

В Якутии действует 98 природных пожаров на территории 13 районов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Общая площадь пройденная огнем составила 125,6 тысячи гектар. Наиболее сложная обстановка с пожарами установлена на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов. Всего на данных территориях зарегистрировано 60 очагов возгорания. В ведомстве отметили, что специалисты МЧС задействованы в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов лесных пожаров.

Ранее мы сообщали, что в Нью-Мексико загорелся большой склад с пластиком.

Видео: Telegram / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)