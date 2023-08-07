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В Нью-Мексико загорелся большой склад с пластиком

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Огонь полностью охватил территорию склада.

В американском штате Нью-Мексико загорелся большой склад с пластиком. Об этом сообщает местный телеканал KOB4.

Инцидент произошел 6 августа на окраине города Альбукерке. Огонь полностью охватил территорию склада. На десятки метров в небо поднялся густой черный дым. Пожарные бригады борются с возгоранием. Сотрудники предприятия были эвакуированы. Причины пожара уточняются.

Ранее мы сообщали, что спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке.

Видео: YouTube / KOAT

Теги: альбукерке, нью-мексико, пластик, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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