МЧС: спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке

Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в здании университета экономики и торговли в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вечером 5 августа. После обстрела города со стороны украинских войск загорелось здание университета. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

В ночь на 6 августа пожар был локализован. В его тушении участвовали 19 единиц техники и 91 человек. По предварительной информации, огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади.

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Видео: Telegram / МЧС ДНР