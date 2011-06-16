  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:01
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке

0 0

Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в здании университета экономики и торговли в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вечером 5 августа. После обстрела города со стороны украинских войск загорелось здание университета. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

В ночь на 6 августа пожар был локализован. В его тушении участвовали 19 единиц техники и 91 человек. По предварительной информации, огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье горит цех по производству аккумуляторов.

Видео: Telegram / МЧС ДНР

Теги: донецк, мчс россии, обстрел, пожар, университет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии