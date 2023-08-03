К месту происшествия направились представители экстренных служб.

В Подмосковье горит цех по производству аккумуляторов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел сегодня, 3 августа, возле автозаправочной станции у села Ачкасово в Воскресенске. Над населенным пунктом поднялся огромный столб дыма. Пожар также охватил территории бывшего завода "Красный строитель", который использовали для хранения аккумуляторов. К месту происшествия направились представители экстренных служб. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Мексике дотла сгорела фабрика по производству матраса.

Видео: Telegram / SHOT