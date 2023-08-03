В Мексике дотла сгорела фабрика по производству матрасов

Персонал успел эвакуироваться из горящего здания.

На территории Тихуаны в Мексике дотла сгорела местная фабрика по производству матрасов. Об этом сообщили экстренные службы страны. Специалисты добавили, что сотрудники предприятия были эвакуированы до того момента, когда огонь охватил все здание. В ликвидации возгорания на месте чрезвычайной ситуации были задействованы 65 человек личного состава пожарных и техника. В настоящее время пламя локализовано. Однако эксперты полагают, что на полную ликвидацию возгорания может уйти несколько дней. К текущему моменту представители Городского совета Тихуаны призвали население из районов Ла-Меса и Лос-Пинос держаться на расстоянии от тлеющей фабрики. Такие ограничения связаны с опасной концентрацией в воздухе горючих веществ.

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