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В Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 26 человек
Сегодня, 9:24
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В Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 26 человек

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О выживших в столкновении не сообщается.

В Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 26 человек. Об этом сообщает местное издание Milenio.

Инцидент произошел в штате Тамулипас. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего произошел пожар. Транспорт полностью сгорел. О выживших в столкновении не сообщается.

Прокуратура штата начала расследование инцидента. Прибывшие на место трагедии полицейские не обнаружили тягача грузовика, попавшего в ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Новороссийске опрокинулась фура с фруктами.

Фото: reuters.com

Теги: дтп, жертвы, мексика, микроавтобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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