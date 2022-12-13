О выживших в столкновении не сообщается.

В Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 26 человек. Об этом сообщает местное издание Milenio.

Инцидент произошел в штате Тамулипас. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего произошел пожар. Транспорт полностью сгорел. О выживших в столкновении не сообщается.

Прокуратура штата начала расследование инцидента. Прибывшие на место трагедии полицейские не обнаружили тягача грузовика, попавшего в ДТП.

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Фото: reuters.com