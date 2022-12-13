В результате случившегося никто не пострадал.

В Новороссийске опрокинулась фура с фруктами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе поселка Мефодиевка. Водитель фуры зацепил опору моста, после чего прицеп перевернулся. В результате случившегося никто не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что фура была загружена абрикосами. Движение по трассе затруднено.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске автомобиль упал в подземный переход после ДТП.

Видео: Telegram / SHOT