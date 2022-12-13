В Новороссийске опрокинулась фура с фруктами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, инцидент произошел в районе поселка Мефодиевка. Водитель фуры зацепил опору моста, после чего прицеп перевернулся. В результате случившегося никто не пострадал.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что фура была загружена абрикосами. Движение по трассе затруднено.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске автомобиль упал в подземный переход после ДТП.
Видео: Telegram / SHOT
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