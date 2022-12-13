В Челябинске автомобиль упал в подземный переход после ДТП

В результате ДТП пострадали три человека.

Автомобиль в центре российского города Челябинска въехал в металлическое ограждение, после чего упал в подземный переход. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители регионального управления правоохранительных органов. Специалисты заметили, что в результате ДТП пострадавшими считаются три человека. Речь идет о гражданах 2000 и 2003 годов рождения - шофере и двух пассажирах транспортного средства. Инцидент зафиксирован примерно в 02:20 утра 13 мая по местному времени (в 00:20 утра по времени Москвы) около 168 дома по проспекту Победы. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Водитель - мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в подземный переход. пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

На въезде в Кавголово перевернулся автомобиль.

Фото и видео: Telegram / SHOT