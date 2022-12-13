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На въезде в Кавголово перевернулся автомобиль
Сегодня, 9:53
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На въезде в Кавголово перевернулся автомобиль

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Немного позднее аварийные службы отбуксировали машину тросом.

На въезде в Кавголово перевернулся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина угодила в кювет. Иномарка опрокинулась на крышу.

Дтп с переворотом на въезде в Кавголово около Вимоса.

Очевидец

По словам очевидцев, в результате случившегося никто не пострадал. Люди, находившиеся в салоне, отделались испугом. 

Немного позднее аварийные службы отбуксировали автомобиль тросом.

Ранее на Piter.tv: председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автомобили, дороги, дтп, кавголово, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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