В Курганской области в результате природных пожаров погибли более 20 человек

Замгубернатора области Константин Ермаков отметил, что семьям погибших регион окажет финансовую поддержку.

Стало известно, сколько человек погибли при природных пожарах в Курганской области. Бедствие унесло жизни 21 человек. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться. Источник ТАСС

Замгубернатора области Константин Ермаков отметил, что семьям погибших регион окажет финансовую поддержку. Родственникам жертв пожаров направят по 1 миллиону рублей. Речь идет о людях, которые погибли во время пожаров 27 апреля и 7 мая.

В регионе ввели режим ЧС. Жителей нескольких населенных пунктов Курганской области эвакуируют.

Ранее на Piter.tv: в Курганской области горят 20 домов и школа.

Фото: Телеграм / МЧС Курганская область