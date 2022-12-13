  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
155
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Курганской области в результате природных пожаров погибли более 20 человек

0 0

Замгубернатора области Константин Ермаков отметил, что семьям погибших регион окажет финансовую поддержку.

Стало известно, сколько человек погибли при природных пожарах в  Курганской области. Бедствие унесло жизни 21 человек. Об этом сообщили в ТАСС  со ссылкой на источники в медицинских службах.

Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться.

Источник ТАСС

Замгубернатора области Константин Ермаков отметил, что семьям погибших регион окажет финансовую поддержку. Родственникам жертв пожаров направят по 1 миллиону рублей. Речь идет о людях, которые погибли во время пожаров 27 апреля и 7 мая.

В регионе ввели режим ЧС. Жителей нескольких населенных пунктов Курганской области эвакуируют.

Ранее на Piter.tv: в Курганской области горят 20 домов и школа.

Фото: Телеграм / МЧС Курганская область

Теги: курганская область, мчс, природные пожары
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии