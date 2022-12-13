В Курганской области в результате природных пожаров погибли более 20 человек

Стало известно, сколько человек погибли при природных пожарах в Курганской области. Бедствие унесло жизни 21 человек. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.
Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться.
Источник ТАСС
Замгубернатора области Константин Ермаков отметил, что семьям погибших регион окажет финансовую поддержку. Родственникам жертв пожаров направят по 1 миллиону рублей. Речь идет о людях, которые погибли во время пожаров 27 апреля и 7 мая.
В регионе ввели режим ЧС. Жителей нескольких населенных пунктов Курганской области эвакуируют.
Ранее на Piter.tv: в Курганской области горят 20 домов и школа.
Фото: Телеграм / МЧС Курганская область
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