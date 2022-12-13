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На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости

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По предварительным данным, в результате более девяти машин попали в ДТП.

На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Инцидент произошел утром 21 мая на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Причиной ДТП назвали плохую видимость, вызванную смогом от природных пожаров. По предварительным данным, в результате более девяти машин попали в ДТП. Пострадавших нет. Экипажи ДПС контролируют движение транспорта по левой полосе.

Ранее мы сообщали, что в Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 26 человек.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция66

Теги: дтп, плохая видимость, природные пожары, смог, урал
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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