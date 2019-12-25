В Индии количество заболевших коронавирусом превысило 1 миллион человек

За сутки в Индии зафиксирован рекордный прирост людей с коронавирусом - 34 956.

В Индии заболевших коронавирусом больше миллиона человек.

ТАСС со ссылкой на индийское министерство здравоохранения сообщает, что в Индии зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. За сутки вирус подтвержден у 34 956 человек. Таким образом, с начала пандемии общее количество инфицированных в стране перевалило за миллион человек - 1 003 832.

Уточняется, что первые полмиллиона заболевших были за 4 месяца с начала эпидемии, а вторые полмиллиона всего за последние 3 недели. По официальным данным о коронавируса в Индии умерло 25 602 человека. Выздоровели 635 757 человек.

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