В Токио зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

Губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ сообщила, что такое количество новых случаев регистрируется впервые с начала эпидемии.

В Токио сообщили о рекордном приросте инфицированных коронавирусом за сутки.

ТАСС со ссылкой на губернатора столичной префектуры Юрико Коиэке сообщает, что за сутки в столице Японии подтверждено более 280 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии это самый высокий суточный показатель. Также уточняется, что за день в Токио тестируется около 4 тысяч человек. Накануне в среду было выявлено 165 человек с коронавирусом.

Из-за все большего распространения вируса по Токио власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по 4-балльной шкале. Всего заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, приблизилось к 24 000. Число летальных исходов составляет 998 человек.

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